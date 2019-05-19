انتظم النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة. وتعافى اللاعب من الإصابة بالإجهاد في العضلة الضامة والتي تعرض لها في المران الأخير قبل مواجهة إنبي. ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.

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كانت هذه تفاصيل خبر نجم هجوم الأهلي يتخلص من إصابته ويعلن عودته لتشكيل الفريق أمام الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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