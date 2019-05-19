قبول اعتذار أحمد الجمل من منصبة بالإسماعيلي

وافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، على قبول اعتذار أحمد الجمل عن عدم الاستمرار فى مهمته كعضو بالجهاز الفنى بفريق الإسماعيلى "B".

وتقدم الجمل بالإعتذار لتلقية عرضًا رسميًا ليكون عضو بالجهاز الفنى لفريق دكرنس وتكليف غريب فتحى وإسلام كاظم بمنصبه.

ورفض المهندس ابراهيم عثمان الوقوف ضد رغبة مدرب الإسماعيلى الشاب الذى طالب بالموافقة على رحيله من أجل خوض تجربة جديدة.

وبعد اعتذار الجمل أصبح الجهاز الفنى يضم طارق

زين مديرا فنيا ويعاونه أحمد فكرى الصغير مدربا عاما وكل من غريب فتحى واسلام كاظم فى منصب المدرب المساعد مع استمرار باقى اعضاء الجهاز.

وافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، على قبول اعتذار أحمد الجمل عن عدم الاستمرار فى مهمته كعضو بالجهاز الفنى بفريق الإسماعيلى "B".

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وتقدم الجمل بالإعتذار لتلقية عرضًا رسميًا ليكون عضو بالجهاز الفنى لفريق دكرنس وتكليف غريب فتحى وإسلام كاظم بمنصبه.

ورفض المهندس ابراهيم عثمان الوقوف ضد رغبة مدرب الإسماعيلى الشاب الذى طالب بالموافقة على رحيله من أجل خوض تجربة جديدة.

وبعد اعتذار الجمل أصبح الجهاز الفنى يضم طارق

زين مديرا فنيا ويعاونه أحمد فكرى الصغير مدربا عاما وكل من غريب فتحى واسلام كاظم فى منصب المدرب المساعد مع استمرار باقى اعضاء الجهاز.

جدير بالذكر تهدف فكرة تكوين فريق الإسماعيلي B من أجل إمداد الفريق الأول باللاعبين المميزين من القطاع بجانب علاج النواقص لديهم إضافة لاكساب الناشئين الخبرات الفنية تمهيدا للاعتماد عليهم ضمن صفوف الفريق الأول فى الفترات المقبلة.

ويتطلع مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان للاعتماد على الناشئين كمخزون استراتيجى داعم للفريق الأول فى حالة إحتياج الفريق لجهودهم خاصة بعد تألقهم فى بطولات دورى الجمهورية وحصول فريق موليد ٩٩ على بطولة الدورى و تألق عدد كبير من اللاعبين فى المراحل السنية الأخرى.