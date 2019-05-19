الإسماعيلي يستعد للأهلي بتدريبات استشفائية

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى الاستعداد لقمة الأهلى المقرر لها الأربعاء القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، ضمن مؤجلات الجولة الــ18 ببطولة الدورى

المصري.

وشهد مران الدراويش تدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين، فيما خاض البدلاء تدريبات خططية كان أبرزها التحول السريع من الحالة

الدفاعية للهجومية وبجانب خوض تدريبات بدنية للعمل على رفع معدلات اللياقة البدنية لديهم.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين وسط حالة اصرار وتحفز من الجميع سعيًا لنيل ثقة الجهاز الفنى وبحجز مقعد بتشكيل الفريق.