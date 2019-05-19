بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى الاستعداد لقمة الأهلى المقرر لها الأربعاء القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، ضمن مؤجلات الجولة الــ18 ببطولة الدورىالمصري.
وشهد مران الدراويش تدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين، فيما خاض البدلاء تدريبات خططية كان أبرزها التحول السريع من الحالة
واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين وسط حالة اصرار وتحفز من الجميع سعيًا لنيل ثقة الجهاز الفنى وبحجز مقعد بتشكيل الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يستعد للأهلي بتدريبات استشفائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.