‎زمالك 2004 يهزم الوصل وديًا بهدفين لهدف في دورة الإمارات الدولية

فاز فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2004 علي فريق الوصل الاماراتي بهدفين لهدف في الدورة الدولية الودية المقامة بدولة الامارات في الدورة الدولية الودية المقامة بدولة الاماراتالعربية المتحدة. ويشارك في الدوري الدولية 6 فرق هي: الزمالك والشارقة والوصل وخورفكان من الامارات والعربي الكويتي والوحدات الاردني.‎

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