مرتضى منصور يشيد باستقبال المغرب ببعثة الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سيقوم بنفسه بإستقبال بعثة نادي نهضة بركان المغربي عند وصولها إلى القاهرة في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، "شعب المغرب عظيم ورائع واستقبالهم لبعثة الزمالك كان مميز وتصريحاتي في

البداية كانت بناء على ما ذكره الجانب التونسي في مباراة الصفاقسي التونسي ونهضة بركان لكن الجانب المغربي بكل صراحة أحسنت استقبالنا".

وتابع "وجهت رسالة لجنش بين السطور بسبب إيقافه في لقاء الذهاب

أمام نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الافريقية وثقتنا مطلقة في عمر صلاح".

وأكمل "سأتقدم بمذكرة إلى وزير الداخلية بسبب ما حدث مع حمدي النقاز لاعب الزمالك وإلقاء القبض عليه وهو ليس فوق القانون لكنه في النهاية لم يرتكب أي خطأ ولماذا تم القبض عليه ووضعه في الحجز وإحالته للنيابة وإخراجه بـ1000 جنيه كفالة".