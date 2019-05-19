جروس: أثق في لاعبي الزمالك.. والكونفيدرالية لن تحسم من مباراة واحدة

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن مباراة نهضة بركان اليوم ستكون قويه ومهمه متمنيا تقديم مباراه جيده تليق بالفريقين، مشيرا إلى أن الزمالك يعرف الأجواء جيدا في المغرب والاستعدادات كانت قويه وثقتي كبيرة في اللاعبين.

وأضاف جروس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الزمالك يمتلك مدرب حراس مرمي جيدا ويجهز الحراس على أعلى مستوى، موضحا

أن عمر صلاح حارس جيد ولديه عزيمه وتحد وقادر على أن يقدم مباراه جيده ونثق به كثيرا.

كما أشار جروس إلى مباراة نهضة بركان غدا سنركز فيها علي الجانب الذهني والنفسي مشددا على أن الفريق سيخوض مباراتين ونركز أيضا على الجانب التكتيكي من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه. وأوضح المدير

Advertisements

الفني للزمالك أن المباراه الواحده لن تحسم البطولة الكونفيدرالية لأن هناك لقاءين أحدهما ذهاب والآخر اياب.

وعن تقنية الفار التي سيتم استخدامها في المباراة فقد أكد جروس أنها شيء جيد ومفيد في النهائى القاري.

وأتم جروس تصريحاته بأنه استفاد من آراء المغربي حميد احداد مهاجم الزمالك في فريق نهضة بركان بسبب معرفته به.

ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية اليوم الأحد ، على أن تكون مباراة العودة في برج العرب يوم 26 مايو الحالي.