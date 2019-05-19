مدرب التعاون أفضل مدير فني بالدوري السعودي هذا الموسم

حصل بيدرو مانويل المدير الفني لفريق التعاون ععلى جائزة أفضل مدرب خلال الموسم الحالي في الدوري السعودي.

وتوج المدرب البرتغالي بالجائزة المقدمة من رابطة اندية الدوري السعودي، وذلك بعدما قاد التعاون لتحقيق

كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخ النادي بعدما فاز على اتحاد جدة في نهائي البطولة.

كما استطاع أن يقود التعاون لاكتساح الهلال بخمسة

أهداف نظيفة في قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفينن، في المباراة التي أنهت مهمة زوران ماميتش من تدريب الزعيم السعودي.

وتمكن مدرب التعاون من قيادة فريقه لحسم المركز الثالث في الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، خلف النصر حامل اللقب والهلال وصيف المسابقة.