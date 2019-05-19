حصل بيدرو مانويل المدير الفني لفريق التعاون ععلى جائزة أفضل مدرب خلال الموسم الحالي في الدوري السعودي.
وتوج المدرب البرتغالي بالجائزة المقدمة من رابطة اندية الدوري السعودي، وذلك بعدما قاد التعاون لتحقيقكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخ النادي بعدما فاز على اتحاد جدة في نهائي البطولة.
كما استطاع أن يقود التعاون لاكتساح الهلال بخمسة
وتمكن مدرب التعاون من قيادة فريقه لحسم المركز الثالث في الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، خلف النصر حامل اللقب والهلال وصيف المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب التعاون أفضل مدير فني بالدوري السعودي هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.