مانشسترسيتي يضرب توقعات "أسطورة يونايتد" ويفوز بالثلاثية

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز بثلاثة القاب خلال الموسم الحالي وهي الدوري العام وكاس الرابطة وكاس انجلترا. وجاء فوز الثلاثية سيتى ليضرب تصريحات المدرب السابق لمانشستر يونايتد اليكس فيرجسون والذى اكد منذ عدة سنوات صعوبة تحقيق اى ناد إنجليزي المدرب السابق لمانشستر يونايتد اليكس فيرجسون والذى اكد منذ عدة سنوات صعوبة تحقيق اى ناد إنجليزيالفوز بثلاثية في موسم واحد وكان ا السير اليكس فيرجسون في تصريحات سابقة له قال ان تحقيق الثلاثية المحلية امرٌ مستحيل. ليكسر مانشستر سيتي حجز النقطة 98 نقطة في الدوري الانجليزي ويحقق الثلاثية

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