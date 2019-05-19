حازم إمام: الزمالك سيحقق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان غدا

أكد حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن صعوبة مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة غدا الأحد أول مباراة للزمالك في المغرب، مشيرا إلى أن الفريق خاض عدة مباريات في المغرب وحقق نتائج جيدة.
وأضاف حازم إمام خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن مباراة الغد صعبة ولاعبو الزمالك يركزون تماما فيها ويأخذونها على محمل الجد وسيحققون نتيجة طيبة غدا بلقاء الذهاب.
كما أشار حازم إمام إلى أن إمكانات لاعبي الزمالك جيدة
ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية غدا الأحد ، على أن تكون مباراة العودة في برج العرب يوم 26 مايو الحالي.
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