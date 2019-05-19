رياضة | خطوة مفاجئة تمنع ريال مدريد من التعاقد مع صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة مفاجئة تمنع ريال مدريد من التعاقد مع صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ​زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في​ ضم مهاجم جديد ليكون برفقة البلجيكي المنتظر قدومه إلى الملكي ​إيدين هازارد​ في الفترة المقبلة.

وأكد موقع ليفربول إيكو الإنجليزي بأن زيدان طلب من إدارة الفريق الحصول على خدمات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لينضم إلى اللاعبين هازارد وبنزيما.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أنه من الصعب جدًا أن يتمكن ريال مدريد من الحصول على توقيع صلاح في الموسم المقبل لأنه من نجوم الفريق الإنجليزي بالإضافة إلى ذلك أن الريال ليست لديع القدرة المالية لشراء صلاح وهازارد في فترة انتقالات واحدة.

وذكر الموقع الإنجليزي بأن لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني بات قريب جدًا من الملكي مقابل 52.4 مليون جنيه إسترليني.