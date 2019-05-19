رياضة | حازم إمام يوجه رسالة نارية إلى جماهير الزمالك قبل لقاء نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام يوجه رسالة نارية إلى جماهير الزمالك قبل لقاء نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة غدا الأحد أول مباراة للقلعة البيضاء في المغرب مشيرا إلى أن الفريق خاض عدة مباريات في المغرب وحقق نتائج جيدة.

وأضاف حازم إمام خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أن مباراة الغد صعبة ولاعبو الزمالك يركزون تماما فيها ويأخذونها على محمل الجد وسيحققون نتيجة طيبة غدا بلقاء الذهاب.

كما أشار حازم إمام إلى أن إمكانيات لاعبي الزمالك جيدة ومهاراتهم عالية وعن ضيق الملعب قال: "لن يؤثر معنا في شيء حيث سبق أن لعبنا في مثل هذه الملاعب من قبل".

ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية غدا الأحد ، على أن تكون مباراة العودة في برج العرب يوم 26 مايو الحالي.