رياضة | لاعب فريق الشباب يتواجد في مران الأهلي استعدادا للإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب فريق الشباب يتواجد في مران الأهلي استعدادا للإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم عربي بدر لاعب فريق الشباب الذي يتواجد في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.

وتعافى اللاعب من الإصابة في منشآ العضلة الأمامية والتي نفذ علي إثرها برنامجا علاجيًا وتأهيليا خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.‎