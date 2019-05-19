رياضة | حارس الشباب: شرف لي الفوز بالقفاز الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس الشباب: شرف لي الفوز بالقفاز الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فاروق بن مصطفى حارس فريق الشباب أن فوزه بجائزة القفاز الذهبي بعد شرف كبير له نظرا للمنافسة الكبيرة بين العديد من حراس الدوري.

وخلال تصريحات متلفزة لقناة السعودية الرياضية قال الحارس : "أتوجه بالشكر لنادي الشباب وجماهير الفريق، هذا شرف كبير لي وأشكر الله عز وجل".

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وتابع فاروق: "هذا أفضل موسم لعبته في حياتي الكروية، وأسعى للمزيد وتقديم الأفضل مع الشباب".

وعن أصعب مهاجم واجهه حارس الشباب قال: "مهاجم النصر حمدالله هو أصعب مهاجم واجهته هذا الموسم، لاعب كبير ويعرف كيف يتمركز، ويحتاج تحضير خاص له على عكس باقي المهاجمين".

وعن إنهاء الشباب موسمه المحلي قال: "لسنا راضين على الشكل الذي أنهينا به هذا الموسم، لكن نسعى لتقديم الأفضل في الموسم المقبل".