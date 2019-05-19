رياضة | حمدالله يواصل حصد الجوائز.. ومدرب التعاون الأفضل بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمدالله يواصل حصد الجوائز.. ومدرب التعاون الأفضل بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد البرتغالي بيدرو مانويل جائزة أفضل مدرب في الموسم المنقضي بالدوري السعودي للمحترفين.

وقاد مانويل التعاون للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد في النهائي والتأهل لبطولة السوبر المحلي وحجز مقعد في دوري أبطال آسيا الموسم القادم بعد التواجد بالمركز الثالث في الترتيب.

وبشأن جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي لموسم 2018/2019 والتي تقدمها رابطة المحترفين فلقد حصل عليها عبدالرزاق حمدالله مهاجم العالمي بعد قيادته للنصر للتتويج بالدوري.

وكان النصر، قد توّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لنسخة 2019، بعدما حسم الجولة الأخيرة لصالحه بفوز غالي على الباطن والتتويج باللقب الغالي عقب صرار مرير مع جاره الهلال صاحب المركز الثاني بالمنافسات.