رياضة | روما يتعادل أمام ساسولو ويضعف فرص تأهله لدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يتعادل أمام ساسولو ويضعف فرص تأهله لدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق روما في فخ التعادل السلبي امام مضيفه ساسولو اليوم السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة للدوري الإيطالي والتي شهدت أيضا فوز أودينيزي على سبال 3 / 2 وتعادل جنوه مع كالياري 1/1.

وفشل فريقا روما وساسولو في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع روما رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس، لتتضاءل فرصه في احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال لاسيما وان اتالانتا، صاحب المركز الرابع برصيد 65 نقطة، سيواجه يوفنتوس غدا الأحد وفي حال فوزه سيبتعد روما تماما عن المنافسة على هذا المركز.

في المقابل رفع ساسولو رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.