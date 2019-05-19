رياضة | نجم بركان: هدفنا التتويج بلقب الكونفدرالية لتعويض إخفاق الموسم الماضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بركان: هدفنا التتويج بلقب الكونفدرالية لتعويض إخفاق الموسم الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عزيز قائد فريق نهضة بركان المغربي، أن هدف فريقه التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية وتخطي عقبة الزمالك.

وقال عزيز في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد:"هدفنا الحصول على اللقب القاري من أجل تعويض ما حدث في النسخة الماضية".

وأضاف عزيز:"قدمنا موسما رائعا وحققنا نتائج مميزة في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم، وهدفنا التتويج باللقب لإهداء اللقب للمغرب".

ويحل الزمالك ضيفا على فرق نهضة بركان المغربي، غدا الأحد، في ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية.