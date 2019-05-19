رياضة | متعب المفرج يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متعب المفرج يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج اللاعب متعب المفرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، بجائزة أفضل لاعب واعد، خلال حفل توزيع جوائز الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019.

وشهد الحفل تواجد العديد من الكوادر الرياضية البارزة داخل المملكة العربية السعودية، ويقام الحفل في نسخته الأولى لجائزة رابطة الدوري السعودي، المقام حاليًا في الرياض.

والجدير بالذكر أن النصر توّج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لنسخة 2019، بعدما حسم الجولة الأخيرة لصالحه بفوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف، بعد صراع طويلب صرار مرير مع جاره الهلال صاحب المركز الثاني بالمنافسات.