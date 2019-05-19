رياضة | مدرب نهضة بركان يحذر الزمالك: جاهزون للفوز باللقب ولا نخشى أحدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نهضة بركان يحذر الزمالك: جاهزون للفوز باللقب ولا نخشى أحدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق منير الجعواني المدير الفني لنهضة بركان المغربي، على مباراة فريقه أمام الزمالك غدا في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الجعواني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: " جاهزون للمباراة، ونسعى إلى تحقيق فوز مريح، قبل مباراة العودة لتحقيق اللقب، أعلم أننا نواجه منافسا صعبا ولكن البطل لا يخشى أحد".

وأضاف المدرب: " اللاعبون على قدر المسئولية وأثق بهم جيدا، في تحقيق نتيجة كبيرة، خاصة أن مباراة الذهاب ستقام على أرضنا وبين جماهيرنا".