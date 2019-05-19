رياضة | الهلال السعودي يقترب من توقيع عقد رعاية تاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يقترب من توقيع عقد رعاية تاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم عن اقتراب نادي الهلال من توقيع عقد رعاية جديد للفريق من بداية الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة"الرياضية" أن الإدارة توصلت إلى شبه اتفاق مع شركة "إعمار" الإماراتية لتوقيع عقد رعاية والإعلان على صدر قميص الزعيم. وأضافت الصحيفة أن عقد الرعاية سيكون الأعلى في الأندية السعودية بمقدار 65 ‪ مليون ريال في العام. وأشارت الصحيفة إلى أن عقد إعمار يحل بديلا لشركة المملكة القابضة والتي ينتهي تعاقدها مع الهلال في الموسم المقبل.

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