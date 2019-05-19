رياضة | "الشيخ" يكتفي بتدريبات بدنية في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشيخ" يكتفي بتدريبات بدنية في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت.

ويعاني اللاعب من آلام في الظهر أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مؤخرًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء القادم على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثامن عشر بمسابقة الدوري الممتاز.