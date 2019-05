مشجع مانشستر سيتي يهاجم الصحفيين بسبب محمد صلاح

وحصل محمد صلاح على الحذاء الذهبي عن الموسم المنقضي للبريميرليج برصيد 22 هدفًا، بالمشاركة مع زميله في ليفربول ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، نجم آرسنال، بنفس الرصيد من الأهداف.

وسيلتقي مانشستر سيتي بطل البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي، نظيره ليفربول وصيف الدوري الإنجليزي، في مباراة الدرع الخيرية، بعدما فشل واتفورد في الفوز بكأس الاتحاد، مطلع موسم 2019/ 2020 المقبل، حيث تنص لوائح الاتحاد الإنجليزي، أن يخوض وصيف الدوري، مباراة الدرع الخيرية، مع بطل الدوري، في حالة تتويج الأخير بلقب الكأس.

Language content: Man City fan gets into press box and complains about media covering Salah pic.twitter.com/mz2mm8J27n