انت الان تتابع مشجع مانشستر سيتي يهاجم الصحفيين بسبب محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

محمد صلاح

بعدما حقق فريق مانشستر سيتي لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بالفوز على واتفورد بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت اقتحم أحد مشجعي فريق مانشستر سيتي منطقة الصحفيين وصرخ فيهم بسبب الاهتمام بالدولي المصري محمد صلاح بشكل كبير عن اهتمامهم بالإنجازات التي حققها فريقه ونشر الصحفي الإنجليزي روب هاريس صحفي وكالة أسوشييتد بريس مقطعا لصراخ المشجع في وجه الصحفيين، قائلا: "لقد حققنا الثلاثية المحلية هذا الموسم وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي أحد ولكنكم لا تهتمون إلا بمحمد صلاح وستضعون صورته في أغلفة الصحف ليوم الغد، هذا ما تفعلونه فقط".

وحصل محمد صلاح على الحذاء الذهبي عن الموسم المنقضي للبريميرليج برصيد 22 هدفًا، بالمشاركة مع زميله في ليفربول ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، نجم آرسنال، بنفس الرصيد من الأهداف. وسيلتقي مانشستر سيتي بطل البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي، نظيره ليفربول وصيف الدوري الإنجليزي، في مباراة

Advertisements