مران الأهلي.. محاضرة لاسارتي ومشاركة أجايي

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تحرير:أحمد محمد ١٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م
مران الاهلى
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة عقب الفوز أمس الأول على إنبي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.
بدأ مران الفريق بمحاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، وأعقبها خوض اللاعبين تدريبات تأهيلية تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق، ثم مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة إنبي أمس الأول خاضوا تدريبات استشفائية، وشهد المران مشاركة اللاعب جونيور أجايي بعد أن تعافى من الإصابة بالإجهاد
بدأ مران الفريق بمحاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، وأعقبها خوض اللاعبين تدريبات تأهيلية تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق، ثم مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة إنبي أمس الأول خاضوا تدريبات استشفائية، وشهد المران مشاركة اللاعب جونيور أجايي بعد أن تعافى من الإصابة بالإجهاد في العضلة الضامة والتي تعرض لها في المران الأخير قبل مواجهة إنبي.
وشارك أيمن أشرف، لاعب الفريق في التدريبات بشكل طبيعي بعد أن تخلص من القناع الطبي الذي استعان به مؤخرًا؛ بسبب إصابته في الحاجز الأنفي.
ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 73 نقطة بعد فوزه الأخير على إنبي بهدفين نظيفين سجلهما حسين الشحات ومروان محسن.
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