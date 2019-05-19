انت الان تتابع مران الأهلي.. محاضرة لاسارتي ومشاركة أجايي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ م

مران الاهلى

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة عقب الفوز أمس الأول على إنبي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

Advertisements

بدأ مران الفريق بمحاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، وأعقبها خوض اللاعبين تدريبات تأهيلية تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق، ثم مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة إنبي أمس الأول خاضوا تدريبات استشفائية، وشهد المران مشاركة اللاعب جونيور أجايي بعد أن تعافى من الإصابة بالإجهاد