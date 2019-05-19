انت الان تتابع حازم إمام: مواجهة نهضة بركان صعبة ولكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٢ م
مران الزمالك
أكد حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الأحد ليست أول مباراة للزمالك في المغرب مشيرًا إلى أن الفريق خاض عدة مباريات في المغرب وحقق نتائج جيدة. وأضاف قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي أقيم منذ قليل، أن لقاء الغد صعب ولاعبي الزمالك يركزون تماما فيه ويأخذونه على محمل الجد وأنه لديه ثقة أنهم سيحققون نتيجة طيبة في مباراة الذهاب.
كما أشار حازم إمام إلى أن إمكانات لاعبي الزمالك جيدة، ومهاراتهم عالية، وعن ضيق الملعب والحضور الجماهيري المتوقع قال قائد الزمالك إن هذا الأمر لن يؤثر عليهم في شيء؛ حيث سبق أن خاضوا مباريات في مثل هذه الملاعب والأجواء من قبل. ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية غدا
كما أشار حازم إمام إلى أن إمكانات لاعبي الزمالك جيدة، ومهاراتهم عالية، وعن ضيق الملعب والحضور الجماهيري المتوقع قال قائد الزمالك إن هذا الأمر لن يؤثر عليهم في شيء؛ حيث سبق أن خاضوا مباريات في مثل هذه الملاعب والأجواء من قبل.
ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية غدا الأحد، على ملعب الفريق المغربي، على أن تكون مباراة الإياب في استاد برج العرب يوم 26 مايو الحالي.
كان الزمالك قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد فوزه على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم ببرج العرب والتعادل معه بدون أهداف في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب سوسة في تونس.
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