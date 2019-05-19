انت الان تتابع بنفيكا بطلا للدوري البرتغالي للمرة الـ37 في تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م
بنفيكا
بعد صراع قوي مع بورتو، حسم فريق بنفيكا لقب الدوري البرتغالي لصالحه، ليحصد اللقب للمرة الـ37 في تاريخه، بعدما اكتسح نظيره سانتا كلارا، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "دا لوش"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات المسابقة، ليرفع رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، وفي المركز الثاني فريق بورتو برصيد 85 نقطة، وجاء نظيره سبورتينج لشبونة في المركز الثالث برصيد 74 نقطة، وتأهل إلى تصفيات الدوري الأوروبي برفقة سبورتينج براجا، الذي احتل المركز الرابع برصيد 67 نقطة.
فريق بنفيكا سجل هدف التقدم في الدقيقة 16 عن طريق سيفيروفيتش بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وأضاف فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة 23، بعدما راوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك، وفي الدقيقة 39، عزز رافا سيلفا، تقدم فريقه بهدف ثالث بتصويبة قوية من داخل المنطقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم بنفيكا بثلاثية نظيفة. وفي
فريق بنفيكا سجل هدف التقدم في الدقيقة 16 عن طريق سيفيروفيتش بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وأضاف فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة 23، بعدما راوغ الحارس ووضع الكرة في الشباك، وفي الدقيقة 39، عزز رافا سيلفا، تقدم فريقه بهدف ثالث بتصويبة قوية من داخل المنطقة، لينتهي الشوط الأول بتقدم بنفيكا بثلاثية نظيفة.
وفي الدقيقة 56، اختتم هاريس سيفيروفيتش رباعية بنفيكا، وبعد مرور ثلاث دقائق أدرك سيزار مارتينز، هدف تقليص الفارق، وشهدت المواجهة مشاركة جوناس جونسالفيش، الذى خاض المشاركة الأخيرة له مع النسور، بعدما أعلن عن رحيله عن صفوف الفريق، ولم تشهد باقي الدقائق أحداثا أخرى، لينتهي اللقاء بفوز بنفيكا بأربعة أهداف لهدف.بنفيكا توج بلقب الدوري البرتغالي للمرة 37 في تاريخه، ويعد الأكثر تتويجًا باللقب، بفارق 9 ألقاب عن بورتو، الذي حصد 28 لقبًا.
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