الامارات | سيف الكعبي بطلاً للفئة المفتوحة في سباق الدرّاجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الكعبي بطلاً للفئة المفتوحة في سباق الدرّاجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقيمت أول من أمس الجولة الأولى لمنافسات الدرّاجات الهوائية ضمن دورة ند الشبا الرياضية، التي تُقام بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتضم 13 لعبة رياضية ويبلغ مجموع جوائزها ستة ملايين درهم، إذ شهد اليوم الأول من سباق الدراجات مشاركة 650 متسابقاً ومتسابقة.

وتوّج سيف معيوف الكعبي بالمركز الأول في الفئة المفتوحة للرجال، بعدما قطع مسافة السباق بزمن وقدره 1.39.56 ساعة، وجاء بالمركز الثاني جابر حسين المنصوري بزمن 1.39.57 ساعة، وبالمركز الثالث محمد المنصوري بزمن 1.40.01 ساعة.

وشهدت المنافسات إثارة ومستويات قوية في جميع الفئات السبع التي شملها السباق في انطلاقته، وذلك وسط سعي من الدراجين لتقديم أفضل قدراتهم من أجل الصعود على منصة التتويج، علماً أن السباق امتد لمسافة 77 كلم للمحترفين و10 كلم للهواة، وهو يُقام لمدة يومين بعدد إجمالي للمشاركين يبلغ نحو 1050 دراجاً ودراجة.

وقام مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري، ومدير الدورة، حسن المزروعي، ورئيس اللجنة الفنية، عادل البناي بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، بينما قام مساعد مدير عام بلدية دبي للاتصال والمجتمع محمد مبارك المطيوعي، بإعطاء شارة الانطلاق للسباق عند خط البداية.

ونال عمر عيسى المركز الأول في الفئة المفتوحة للناشئين، بعدما قطع المسافة بزمن وقدره 19.09.547 دقيقة، وبالمركز الثاني علي أحمد بزمن 19.09.966 دقيقة، وجاء ثالثاً سلطان الشامسي بزمن 19.10.598 دقيقة.

وحقق حمدان محمد المركز الأول في فئة الناشئين الإماراتيين، بعدما قطع السباق بزمن وقدره 20.42 دقيقة، وبالمركز الثاني غريب أحمد بزمن 20.51 دقيقة، وبالمركز الثالث خليفة عبدالرحمن بزمن 21.10 دقيقة.

ونالت إيفري بولارد المركز الأول في فئة الناشئات بزمن 22.51 دقيقة، وبالمركز الثاني عفناني بن عوضة بزمن 22.57 دقيقة، وبالمركز الثالث هند المرزوقي بزمن 24.24 دقيقة.

وحققت رند أحمد المركز الأول في فئة الناشئات الإماراتيات، بزمن 23.06 دقيقة، وبالمركز الثاني مهرة المرزوقي بزمن 23.34 دقيقة، وبالمركز الثالث ريم الحوسني بزمن 23.35 دقيقة.

وعلى صعيد أصحاب الهمم تخصص دراجات الطريق، نال المركز الأول عبدالله البلوشي بزمن 16.53 دقيقة، وبالمركز الثاني حمدان علي ثاني بزمن 17.58 دقيقة، وبالمركز الثالث عبدالله الحمادي بزمن 22.37 دقيقة.

أمّا في فئة دراجات اليد لأصحاب الهمم، فحقق المركز الأول راشد الظاهري بزمن 17.55 دقيقة، وبالمركز الثاني حسين مراد بزمن 17.56 دقيقة، وبالمركز الثالث عايض علي بزمن 17.58 دقيقة.

وأبدى دراج المنتخب سيف معيوف الكعبي سعادته باللقب خصوصاً أنه لم يسبق له الفوز بالمركز الأول من قبل رغم مشاركته في جميع النسخ السابقة، مشيراً إلى أن «ناس» تُعد أفضل إعداد للبطولة العربية التي سيشارك فيها أغسطس المقبل في مصر.

وقال الكعبي إن السباق كان صعباً للغاية، مؤكداً أنه يتطوّر من عام لآخر، من خلال المشاركات القوية والإقبال الكبير على خوض هذا التحدي، بينما أشار إلى أن أربعة دراجين سيطروا على السباق منذ البداية، بتقدمهم إلى الصدارة، متوجهاً بالشكر إلى زملائه، الذين وصفهم بأنهم السبب في فوزه بالمركز الأول.

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عيسى: لم أتوقع الفوز

أبدى درّاج نادي التعاون عمر عيسى والفائز بالمركز الأول في فئة الناشئين لسباق الدرّاجات المقام بدورة ند الشبا الرياضية سعادته بالتتويج بالمركز الأول لفئته، مؤكداً أنه استعد جيداً قبل المشاركة في هذا السباق، الذي توقع فيه منافسة قوية وشرسة بين جميع المشاركين.

أبطال اليوم الأول للدرّاجات الهوائية

- سيف الكعبي (الفئة المفتوحة).

- عبدالله البلوشي (دراجات الطريق لأصحاب الهمم).

- راشد الظاهري (دراجات اليد).

- عمر عيسى (الفئة المفتوحة للناشئين).

- حمدان محمد (فئة الناشئين المواطنين).

- رند أحمد (الناشئات المواطنات).

- إيفري بولارد (الناشئات).

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متسابقاً ومتسابقة شاركوا في اليوم الأول.