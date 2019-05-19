الامارات | «العين سيتي» يحرز لقب بطولة ذياب بن ركاض

شكرا لقرائتكم خبر عن «العين سيتي» يحرز لقب بطولة ذياب بن ركاض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل فريق العين سيتي على المركز الأول في بطولة ذياب بن ركاض لكرة القدم، بعد فوزه على فريق المريال بخمسة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الطوية في مدينة العين، في اليوم الختامي للبطولة. وقام ذياب محمد بن ركاض العامري، عضو مجلس العين للشباب بتكريم الفائزين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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