الامارات | اتحاد الكرة يشكّل مكتباً تنفيذياً لدوري الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشكّل مكتباً تنفيذياً لدوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم خلال اجتماعه في دبي، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، تشكيل مكتب تنفيذي لمسابقة دوري الدرجة الأولى، يهدف إلى تطوير المسابقة والارتقاء بمستوييها الفني والإداري، بحيث يقوم المكتب التنفيذي بوضع الاستراتيجيات اللازمة والخطط، وعمليات المتابعة لتسويق وتطوير المسابقة وتطويرها، وتوفير مختلف الأسباب اللازمة لتحقيق النجاح والترويج لمنافساتها، وسيباشر مهامه بدءاً من الموسم الرياضي المقبل 2019-2020.

وقال الأمين العام، محمد بن هزام، في تصريحات صحافية، إن «المجلس اطلع خلال الاجتماع على التحضيرات والإجراءات المتخذة للإعداد لاجتماع الجمعية العمومية العادية المقبلة، المقرر عقدها في 23 من الشهر الجاري في دبي، بعد أن تسلمت الأمانة العامة، خلال المدة القانونية الواردة في النظام الأساسي، مقترحات وطلبات الأندية التي ستعرض على جدول أعمال الجمعية في اجتماعها المقبل».

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وأشار الأمين العام إلى أن «المجلس وافق على التوصية المتعلقة باستخدام النظام الإلكتروني الطبي في إدخال التقارير الطبية للاعبين، ابتداء من الموسم المقبل 2019-2020 لجميع اللاعبين ولكل مراحل المسابقات».

وحضر اجتماع اتحاد الكرة نائب رئيس الاتحاد، عبدالله ناصر الجنيبي، والأعضاء: راشد الزعابي، وهشام الزرعوني، وخليفة الجرمن، ومحمد اليماحي، والدكتور خليفة الغفلي، وأحمد المهبوبي، ومسلم الكثيري، ومحمد مبارك الهاجري، وأمل بوشلاخ، والأمين العام لاتحاد الكرة، محمد بن هزام، والأمين العام المساعد للشؤون الفنية، إبراهيم النمر، وعبدالله الكنزي مقرراً.

• الموافقة على استخدام النظام الإلكتروني الطبي للاعبين الموسم المقبل.