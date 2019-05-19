الامارات | بلدية دبي نفذت 56 مضماراً خاصاً بالدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي نفذت 56 مضماراً خاصاً بالدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير العام لبلدية دبي داود الهاجري في تصريحات صحافية، أن بلدية دبي قامت بتنفيذ 56 مضماراً خاصاً بالدراجات، بالإضافة إلى المنفذة من قبل هيئة الطرق والمواصلات، مشيراً إلى أن هذا يؤكد توجه الحكومة لتوفير بيئة صحية رياضية للجميع في مدينة دبي.

وأكد الهاجري أن استمرارية تألق البطولة في كل نسخة وتوقع الجديد منها يؤكد دائماً أنها في الطريق الصحيح من أجل خدمة الرياضة في الإمارات، وكذلك المجتمع، من أجل التشجيع على ممارسة الرياضة لمختلف الفئات والأعمار، لافتاً إلى أن كل المرافق والخدمات المقدمة من خلالها بمستوى خمس نجوم.