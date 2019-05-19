الامارات | لاعب الهلال السعودي إدواردو يغازل شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الهلال السعودي إدواردو يغازل شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار نجم الهلال السعودي، البرازيلي كارلوس إدواردو، جدلاً حول إمكانية انتقاله إلى شباب الأهلي بداية من الموسم المقبل، بعدما تابع حساب كل من عضو مجلس إدارة شباب الأهلي، خليفة سليمان، ولاعب «فرسان دبي»، ماجد حسن، على «إنستغرام»، أول من أمس، ما اعتبره مغردون مغازلة من اللاعب البرازيلي لنادي شباب الأهلي، أملاً في الانتقال إلى صفوفه.

وبات إدواردو مرشحاً للرحيل عن الهلال السعودي، بعدما خسر «الزعيم» جميع البطولات التي شارك فيها بالموسم الحالي، ونية إدارة النادي إجراء تغييرات كبيرة في صفوف الفريق.