الامارات | انطلاق رماية «الشوزن» في دورة التسامح الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق رماية «الشوزن» في دورة التسامح الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، منافسات مسابقة رماية الشوزن، ضمن دورة التسامح الرياضية، التي تستضيفها ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بمشاركة واسعة من الرماة. وتضمنت البطولة فقرات احتفالية، وتم تقسيم الرماة على ثلاث فئات، هي الهواة (جولتان والنهائي)، والناشئون (جولتان)، والسيدات (جولتان)، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى لكل فئة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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