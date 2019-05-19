الامارات | طائرة خاصة تنقل الوحدة إلى جدة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة تنقل الوحدة إلى جدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر الدولة، في السابعة والنصف من مساء اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، متجهة إلى مدينة جدة للقاء فريق الاتحاد السعودي الساعة 11 من مساء بعد غد، على ملعب الجوهرة المشعة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وتقرر سفر بعثة فريق الوحدة إلى جدة، عبر مطار البطين بالعاصمة أبوظبي، بطائرة خاصة، على أن تقوم البعثة بأداء مناسك العمرة فور الوصول، ثم تتجه إلى مقر إقامتها بفندق الدار البيضاء بجدة.

ويؤدي الفريق مرانه الوحيد على ملعب المباراة في الساعة 11 من مساء غد، وهو الموعد الذي تقام فيه المباراة بتوقيت الإمارات، وستعود بعثة الفريق إلى البلاد بعد انتهاء المباراة مباشرة. وكان الوحدة قد ضمن تأهله رسمياً إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي 3-1، على استاد آل نهيان في الجولة الخامسة.