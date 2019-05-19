الامارات | تصعيد ناشئين إلى فريق الجزيرة الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد ناشئين إلى فريق الجزيرة الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مصدر بالجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الجزيرة لـ«الإمارات اليوم»، إن المدير الفني للفريق، الهولندي داميان هيرتوج، قرر تصعيد اثنين من لاعبي فريق الناشئين تحت 17 سنة من مواليد 2002، للتدريب مع الفريق الأول، هما عبدالله فدعق وحسن خالد، بعد ظهورهما بمستوى لافت مع فريق ناشئي الجزيرة هذا الموسم.

وقرر هيرتوج اصطحاب اللاعبين مع بعثة الفريق الأول التي ستغادر إلى المعسكر الخارجي، الذي سيقام بإحدى الدول الأوروبية، في نهاية شهر يونيو المقبل، ويشمل فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويأتي قرار المدير الفني تصعيد اللاعبين للفريق الأول في إطار سياسة النادي الاعتماد على أبنائه من خريجي أكاديمية الناشئين الزاخرة بالمواهب الشابة، ودعم الفريق الأول بما يحتاج إليه من اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في السنوات المقبلة.