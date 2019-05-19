الامارات | أحمد خليل: أروابارينا تعامل معي «نفسياً».. والعنبري «موهبة بالفطرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خليل: أروابارينا تعامل معي «نفسياً».. والعنبري «موهبة بالفطرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزا مهاجم شباب الأهلي، الدولي أحمد خليل، تألقه هذا الموسم لمدربه الأرجنتيني أروابارينا، الذي نجح في التعامل الجيد معه نفسياً، على حد تعبيره.

وقال خليل لـ«الإمارات اليوم»: «أروابارينا عرف كيف يتعامل معي نفسياً بشكل جيد، ونجح في استخراج كل طاقتي، لذلك أعتبره من أفضل المدربين الذين تعاملت معهم عبر مسيرتي الكروية».

وكان أحمد خليل قد نجح في قيادة شباب الأهلي لتحقيق ثنائية الفوز بكأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، على حساب الظفرة والوحدة.

وأضاف لاعب شباب الأهلي: «سعيد بما قدمته هذا الموسم، لكنني مازلت أملك الكثير لأقدمه، وعليكم أن تنتظروني في الموسم المقبل لتشاهدوا ما سأقدمه».

وتابع «شباب الأهلي قد عاد هذا الموسم ليكون منافساً قوياً على كل البطولات في الموسم المقبل، أمامنا تحديات عدة، سواء في البطولة الآسيوية أو كأس السوبر، مع بداية الموسم المقبل، لقد اجتهدنا هذا الموسم ونافسنا بكل قوة على لقب الدوري، ولكن هناك آخرين اجتهدوا مثلنا واستحقوا اللقب عن جدارة واستحقاق».

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وأوضح: «أكثر ما أسعدني في فوز الشارقة بلقب الدوري، أنه جاء ببصمة مدرب وطني، استطاع أن يشق طريقه بنجاح، ويفرض نفسه كواحد من أفضل المدربين هذا الموسم، يمكن أن أقول إن عبدالعزيز العنبري يتمتع بموهبة تدريبية بالفطرة، وسيكون له مستقبل واعد في هذا المجال، فالحصول على لقب بطولة الدوري ليس بالأمر السهل، ويحتاج إلى مثابرة وعمل فني كبير».

وعن توقعاته لمباراة السوبر التي ستجمع فريقه مع الشارقة، بعد الإطراء الذي قاله في حق الملك، قال خليل: «من المبكر الحديث عن هذه المباراة، هناك أمور كثيرة قد تحدث في المستقبل، سواء لنا أو لهم، لكنها في النهاية مواجهة ستجمع بين بطلين، وأتوقع أن تكون ممتعة وقوية من الطرفين».

وأضاف: «من المؤكد أي لاعب قدم إلى حفل توزيع جوائز الموسم الحالي يستحق أن يكون الأفضل، هناك لاعبون عدة في كل الفرق قدموا مستويات مميزة، وخصوصاً في فريق الشارقة الذي يُحسب للاعبيه أنهم ظفروا بسباق المنافسة رغم قلة خبرتهم في اللعب على البطولات».

وحول خروجه من سباق الترشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب محلي، أكد أحمد خليل أن ترشحه للجائزة في حد ذاته يمثل دافعاً قوياً له لمواصلة العمل والاجتهاد، وختم: «أي لاعب أتى إلى الحفل هو بالفعل يستحق الجائزة».

انتظروني في الموسم المقبل مازلت أملك الكثير.

أسعدني فوز الشارقة بالدوري لأنه ببصمة مدرب مواطن.