الامارات | نصف نهائي «سلة الكراسي» اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي «سلة الكراسي» اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم منافسات نصف النهائي في بطولة السلة للكراسي المتحركة، بعدما أسدل الستار مساء أمس، عن الدور التمهيدي للبطولة بأربع مباريات في المجموعتين، وكان فريقا بلدية دبي حامل اللقب والنيابة العامة وصيف النسخة الماضية، تأهلا للمربع الذهبي، وينتظران الوصيف في كل مجموعة.
ويتأهل الفائزان من المباراتين في نصف النهائي إلى المباراة النهائية التي ستقام بمجمع ند الشبا، بعد غدٍ، بينما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع غداً.
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