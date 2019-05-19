الامارات | الأميركية بولارد: أبوظبي سر فوزي بلقب «ناس» للدرّاجات

شكرا لقرائتكم خبر عن الأميركية بولارد: أبوظبي سر فوزي بلقب «ناس» للدرّاجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الأميركية إيفري بولارد، الفائزة بلقب سباق الناشئات للدراجات الهوائية في دورة ند الشبا، إن سعادتها لا توصف بعد تتويجها بالمركز الأول، موضحة أنها تعلمت اللعبة حديثاً، وأن هذه أول مشاركة لها في «دورة ناس».

وكشفت إيفري بولارد أن «السر في فوزي باللقب هي أبوظبي»، وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «الحقيقة أنني لم يسبق لي أن شاركت في أي بطولة للدراجات في الولايات المتحدة، بل إنني تعلمت اللعبة في أبوظبي، بتشجيع من جدي الذي يهوى ركوب الدراجات، وسبق له خوض العديد من السباقات في أميركا».

وأكدت أيضاً أنه رغم تألقها في الدراجات، إلا أن اللعبة المفضلة لها هي كرة القدم وكرة السلة.

وتابعت: «جئت مع أسرتي إلى أبوظبي العام الماضي، وفي هذه المدينة الجميلة بدأت في تعلم ركوب الدراجات». وأضافت إيفري بولارد (11 سنة): «لم أشارك العام الماضي، لأنني كنت أتعلم وأتدرب على ركوب الدراجات لمسافات طويلة، لذلك لم أكن مؤهلة للمشاركة، بينما على مدار العام الماضي شاركت في مسابقات الترايثلون، والتي تضم سباقاً مخصصاً للدراجات، وهو ما شجعني على المشاركة في النسخة الحالية من دورة ند الشبا».

وعن أحداث السباق، قالت: «السباق كان صعباً للغاية، لكنني سعيدة جداً بمردودي في السباق وحصولي على المركز الأول، إذ إن ذلك يشجعني على الاستمرار في خوض التدريبات بقوة، والمشاركة في السباقات».

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وأشارت إيفري إلى أنها لا تتدرب على ركوب الدراجات لساعات طويلة، رغم تفوقها في سباق ند الشبا، وقالت: «لم أتدرب كثيراً استعداداً للسباق، إذ إنني أتدرب لمدة ساعة أو ساعة ونصف الساعة أسبوعياً، خصوصاً أنني أمارس العديد من الألعاب الأخرى مثل كرة القدم وكرة السلة والسباحة، إلى جانب أن ارتباطي بالذهاب إلى المدرسة والواجبات المدرسية يجعلني لا أحصل على الوقت الكافي لخوض المزيد من التدريبات بالنسبة إلى الدراجات».

وكشفت أنها تعتبر كرة القدم لعبتها المفضلة في المقام الأول، لافتة إلى أنها من عشاق نادي ليفربول الإنجليزي، مبدية حزنها لخسارة «الريدز» للقب الدوري الإنجليزي، بينما تمنت أن يعوّض الفريق خسارته للقب، بالفوز بدوري أبطال أوروبا، عندما يخوض النهائي أمام توتنهام في الأول من يونيو المقبل، أما بالنسبة إلى لاعبها المفضل أكدت أن ثلاثي هجوم ليفربول، المصري محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينيو، والسنغالي ساديو ماني هم الأفضل بالنسبة لها.

من جهتها، أبدت والدتها أماليا سعادتها بفوز ابنتها بلقب الناشئات، مؤكدة أن الرياضة من أهم الجوانب التي تركز عليها أسرة إيفري، وقالت لـ«الإمارات اليوم» إنها لا تمارس رياضة الدراجات، وإنها تفضل رياضة الجري، موضحة أنه سبق لها المشاركة في ماراثون أبوظبي لمسافة خمسة كيلومترات.

وأشادت أماليا بفكرة تنظيم سباق للناشئات ضمن الدورة، مشدّدة على أن الاهتمام بالأطفال منذ سن صغيرة، وإشراكهم في هذا النوع من البطولات، يجعلهم يكتسبون الثقة بأنفسهم، ويتطورن بشكل أكبر في المجالات كافة.

استعدت لدورة ند الشبا من خلال المشاركة في سباق للترايثلون.