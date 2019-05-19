الامارات | ختام بطولة النادي المصري اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة النادي المصري اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصل بطولة «عام التسامح» لسباعيات كرة القدم التي ينظمها النادي المصري في مدينة العين، إلى محطتها الختامية، اليوم، من خلال المباراة النهائية. وجرت في وقت متأخر أمس مباراتا نصف النهائي. وكان نعمة قد تغلب على بوكاجونيورز في ربع النهائي، كما فاز الجالية المغربية على الروضة الشرقية، والمقام على العميد، بينما تأهل دراغون على حساب النادي المصري. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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