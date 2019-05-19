الامارات | إدريس فتوحي: فاجأتني الجماهير باختياري أفضل لاعب في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس فتوحي: فاجأتني الجماهير باختياري أفضل لاعب في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى لاعب خط وسط دبا الفجيرة، المغربي إدريس فتوحي، بالاحتفال لليلة واحدة، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي، باختيار الجماهير، وذلك من أجل الاستعداد للمباراة الحاسمة التي تنتظر فريقه أمام بني ياس في الجولة الأخيرة من البطولة.

وقال فتوحي لـ«الإمارات اليوم»: «حصلت على جائزة ستمنحني دافعاً كبيراً في الدوري الإماراتي للسنوات المقبلة، وأيضاً لمباراة بني ياس المهمة، لدينا 90 دقيقة هي الأهم لنا في الدوري هذا الموسم، لهذا اكتفيت بالاحتفال لليلة واحدة، وبدأت التفكير في هذه المقابلة، التي سيتوقف على نتيجتها بقاء الفريق في دوري المحترفين من عدمه».

وأضاف: «لقد فاجأتني الجماهير بهذا الاختيار لأكون أفضل لاعب في الدوري، وهذا يُحمّلني مسؤولية كبيرة لأكون دائماً عند حسن ظنهم، وسأرد لهم الجميل في مباراة بني ياس أيضاً في المواسم المقبلة، وأهدي هذه الجائزة إلى والدي ووالدتي واللذين وقفا كثيراً إلى جانبي في هذا الموسم، الذي عشت فيه ضغوطاً كبيرة بسبب نتائج دبا وصعوبة موقفه في بداية الموسم للبقاء بين المحترفين».

• 90 دقيقة تنتظر دبا الفجيرة، وتعتبر الأهم في الدوري هذا الموسم.