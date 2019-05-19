الامارات | كأس التسامح الكروية تدشن أدوارها النهائية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس التسامح الكروية تدشن أدوارها النهائية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدخل النسخة الأولى من بطولة «كأس التسامح» الكروية الرمضانية أدوارها النهائية، على ملاعب نادي «بلدية دبي»، المخصصة للاعبين فوق الـ43 عاماً، وتمتد حتى الثلاثاء المقبل، حين تستهل أولى مباريات المربع الذهبي في الـ10 مساءً، بلقاء فريقي «هيئة صحة دبي» و«شرطة دبي»، ويتبع بلقاء فريقي «إمارات التسامح» و«التسامح». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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