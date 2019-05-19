شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة نهضة بركان.. 5 انتصارات إفريقية للزمالك في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مواجهة مرتقبة تجمع فريق نادى الزمالك في ضيافة نهضة بركان المغربى، مساء اليوم الأحد، في ذهاب نهائى الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها الجارية 2018- 2019.

ويبشر شهر رمضان أنصار الزمالك بالخير قبل مواجهة نهضة بركان، التي تقام في اليوم الرابع عشر من الشهر الكريم، حيث تمكن أصحاب الرداء الأبيض من غزو إفريقيا وتحقيق نتائج مميزة على المستوى القارى خلال شهر الصيام على مدار تاريخهم القارى، وهو ما نرصده في التقرير التالى:

ثنائية تحول التأخر إلى فوز على أورلاندو

في نهار رمضان يسطع هلال الزمالك في جنوب إفريقيا، فبعدما تأخر في وقت مبكر من عمر مباراته أمام أورلاندو بمنافسات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بالكونفيدرالية نسخة 2015 يعود بانتصار ثمين من خلال هدفين.

أول تتويج بكأس أبطال الكؤوس

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من قلب الكاميرون يُتوج الزمالك بأول لقب في تاريخه لمسابقة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس رغم خسارته على يد كانون ياوندى بهدفين نظيفين، معتمداً على فوزه بالقاهرة بنتيجة 4/1، ليُتوج الفارس الأبيض باللقب القارى.

أول انتصار خارجى بالمجموعات

طال انتظار جماهير الزمالك على مدار 11 عاماً حتى تمكن الفريق من تحقيق أول انتصار خارجى له بمرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، وذلك على حساب أنيمبا النيجيرى بهدف نظيف لباسم مرسى، بنسخة 2016.

ثنائية تفتح الطريق للنهائى

يقود حسام حسن فريق نادى الزمالك للفوز بهدفين نظيفين في شباك مازيمبى الكونغولى باستاد القاهرة بإياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا 2002 وسجل هدفى الانتصار في ليلة رمضانية بيضاء، ليتأهل بطل مصر للنهائى.

تعادل بطعم الانتصار

يتجدد اللقاء مع صولات وجولات وغزوات الزمالك في إفريقيا خلال رمضان وينتزع الفريق تعادلاً سلبياً بطعم الفوز من قلب مركب محمد الخامس بالمغرب في مواجهة الرجاء البيضاوى بذهاب نهائى دورى الأبطال 2002، وهى النتيجة التي منحته الأريحية في لقاء العودة الذي حسمه بهدف نظيف وعانق من خلاله اللقب.