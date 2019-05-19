شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلح بـ«الدفاع» لإخماد ثورة «نهضة بركان» المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك٬ ضيفا على نهضة بركان المغربى، فى الثانية عشرة اليوم «بتوقيت القاهرة»، ضمن ذهاب نهائى بطولة كأس الاتحاد الإفريقى «الكونفيدرالية».

يدير المباراة تحكيميا الزامبى جانى سيكازوى وسيعاونه كل من الأنجولى جيرسون إميليانو كمساعد أول والتونسى أنور هميلة كمساعد ثان والحكم الرابع برنارد تاميل من سيشيل فيما سيتولى الحكم الجامبى بكارى جاساما القيادة التحكيمية لتقنية الفيديو «الفار» فى المباراة.

يدخل الفريقان اللقاء المرتقب فى مواجهة متكافئة، يتوقع لها أن تشهد ندية وإثارة٬ حيث يشهد تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية المغربية مفاجآت سارة للقلعة البيضاء أبرزها التتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا على حساب الرجاء عام 2002 بهدف «دونجا»٬ وبعدها الفوز بالسوبر الإفريقى على حساب الوداد.

واجه الفارس الأبيض الأندية المغربية 15 مرة فى إفريقيا، نجح فى الفوز بـ9 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر فى 2، وتمكن الأبيض من تسجيل 25 هدفا فى شباك الأندية المغربية وتلقت شباكه 12 هدفا.

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حقق الزمالك الفوز على الأندية المغربية بعقر دارها مرتين، الأولى كانت على حساب المغرب الفاسى بهدفين نظيفين عام 2012، كما تمكن من التغلب على الفتح الرباطى بنتيجة 3-2 فى الكونفيدرالية عام 2015. يعد الفوز الأكبر للزمالك على الأندية المغربية على حساب الوداد برباعية نظيفة فى الدور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا 2016، قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة بنتيجة ٢-٥ فى مواجهة الإياب.

الزمالك تقابل مع اتحاد طنجة فى البطولة الحالية بدور الـ32 المكرر وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبى فيما تفوق الزمالك فى برج العرب بنتيجة 3-1.

كما تقابل الزمالك مع حسنية أغادير فى دور ربع النهائى وانتهى لقاء الذهاب فى المغرب بالتعادل السلبى، قبل أن يحقق فوزا بهدف إبراهيم حسن على ملعب الجيش بالسويس فى مباراة العودة.

يدخل أبناء القلعة البيضاء المباراة منتشين بفوزين متتاليين فى بطولة الدورى الممتاز الأول على وادى دجلة والثانى أمام الداخلية٬ وهو ما استغله أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، لتحفيز اللاعبين ومطالبتهم بمواصلة الانتصارات والحفاظ على نظافة شباك الابيض على مدار السبع مباريات الماضية كما وعد أمير مرتضى بصرف مكافأة فورية فى حالك تحقيق نتيجة إيجابية بخلاف مكافآت خاصة بعد العودة إلى القاهرة حيث يسعى الأبيض إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل المغرب فى عقر داره من أجل أن تكون مهمة لقاء العودة سهلة والذى يتسلح فيه لاعبو الزمالك بالملعب وجماهير الفارس الأبيض.

ويتطلع السويسرى كريستيان جروس٬ المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، إلى خوض المباراة النهائية أمام نهضة بركان بنفس تشكيلة مواجهة الإياب أمام النجم الساحلى فى سوسة باستثناء مركز حراسة المرمى. ويدخل المدير الفنى السويسرى بتشكيل يتكون من عمر صلاح فى حراسة المرمى فى اختبار تاريخى وأمامه حمدى النقاز٬ محمود علاء٬ محمود حمدى «الونش»٬ عبد الله جمعة٬ طارق حامد٬ محموم عبدالعزيز٬ يوسف إبراهيم «أوباما»٬ محمود عبدالمنعم «كهربا»٬ إبراهيم حسن٬ عمر السعيد. على الجانب الآخر٬ يدخل فريق نهضة بركان بقيادة منير الجعوانى بعد انتصار معنوى على نظيره الوداد فى ملحمة كروية انتهت لصالح الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين٬ وكان فريق نهضة بركان قد صعد إلى المباراة النهائية بعد الفوز على الصفاقسى بنتيجة ٣/٢ بمجموع مباراتى الذهاب والإياب. ويعانى نهضة البركان من عدة غيابات أمام الزمالك٬ حيث يغيب منه 5 لاعبين.