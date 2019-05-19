شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروى الأول بالنادى المصرى تدريباته اليومية استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدورى التي تجمعه بنظيره الإنتاج الحربى، والتى من المقرر إقامتها في العاشرة مساء بعد غد الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس.

وركز إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، خلال المران، على النواحى الخططية وتبادل المراكز والتحرك بدون كرة، فيما خاض حراس المرمى مرانهم، تحت إشراف مصطفى كمال، بينما واصل الثنائى أحمد جمعة وإسلام عطية برنامجهما التأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى.

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من جانبه، أكد حمد إبراهيم، مدرب عام فريق المصرى، في تصريحات للموقع الرسمى، أن إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق البورسعيدى، يخطط لتصعيد عدد من الناشئين للاستفادة بهم مع الفريق الأول.

وقال حمد إن جلال تعمد الدفع بالناشئين خلال المباراة الودية أمام الإسماعيلى، لرغبته في الاعتماد على الناشئين خلال المرحلة المقبلة، وأضاف مدرب المصرى أن جلال استقر على أكثر من 7 ناشئين حتى الآن للاعتماد عليهم، ومن الممكن الدفع بهم خلال المباريات المتبقية من الدورى الممتاز مع الحفاظ على القوام الأساسى.

وتابع «الفريق واجه سوء حظ خلال 5 مباريات سابقة؛ ما جعلنا نفقد 12 نقطة من أصل 15 كانت كفيلة بحسم المركز الرابع مبكرًا، لكننا سنقاتل من أجل إنهاء هذا الموسم داخل المربع الذهبى».

فيما أكد مجلس الإدارة أن النادى لم يصله أي عروض لأى لاعب بالفريق سواء رسمية أو عن طريق وكلاء لاعبين حتى الآن، بمن فيهم إسلام عيسى، وأن كل ما يتردد حاليًا من أنباء عن رحيل أي لاعب بالفريق هدفه تشتيت فكر اللاعبين وإبعادهم عن المركز الرابع.