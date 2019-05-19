شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلي يحفز اللاعبين بالمكافآت للفوز على الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، صرف مكافأة تحفيزية للاعبى الفريق عقب الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدورى العام.

وجاء قرار المجلس لتحفيز اللاعبين، قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلى المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة 10 مساء، وذلك نظرا لأهمية المباراة في المسابقة والحصول على الثلاث نقاط في صراع الهروب من منطقة الخطر، حيث يحتل حاليا الدراويش المركز السابع برصيد 41 نقطة وذلك بعد فوزه الأخير على الداخلية، وعلى الرغم من ذلك ما زال مهددا.

فيما رفض الجهاز الفنى للفريق، بقيادة محمود جابر، إعطاء راحة للاعبين عقب الفوز، وقرر خوض المران مساء أمس، وذلك نظرا لأهمية المباراة المقبلة أمام المارد الأحمر والتى يبحث فيها الدراويش عن الفوز لتأمين وضعهم في الجدول.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلى استعاد طعم الفوز بعد غياب طويل، حيث يرجع الفوز الأخير للدراويش، إلى مباراة المقاولون يوم 2 إبريل الماضى، أي منذ 45 يوما، وخسر الفريق بعدها أمام الزمالك، وبيراميدز، والحرس، وتعادل مع الجونة، والمصرى، والإنتاج بالدورى، كما خسر أمام الاتحاد، وودع كأس مصر.

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من جانبه، أعرب محمود جابر عن سعادته البالغة بالانتصار معتبرا أنه سيعيد الثقة للاعبين قبل مواجهة الأهلى المرتقبة، وأضاف جابر «نجحنا في استغلال نقاط ضعف المنافس، من أجل التسجيل والسيطرة مبكرا على مجريات اللقاء، مستوى اللاعبين في ارتفاع تدريجى، خاصةً الناشئين مثل اللاعب مصطفى فارس».

وعن مواجهة الأهلى، قال: «سنخوض اللقاء من أجل الفوز، لا سيما أن مباراة الأهلى والإسماعيلى إحدى مباريات القمة بالدورى، سنحاول أن نقدم أفضل أداء خلالها، لأن جمهورنا لا يقبل سوى الانتصار».

فيما طالب صبرى المنياوى، مدير الكرة بالفريق، لاعبيه بضرورة القتال في التدريبات وفى الملعب أمام الأهلى في المباراة المقبلة، حتى يسعدوا جماهير النادى الساحلى، وقال «العبوا بشجاعة قدموا أفضل ما لديكم ولا تهابوا المنافس».

وأضاف المنياوى «الضغوط على المنافس أكبر في ظل منافسته على لقب الدورى، أثق في قدرات اللاعبين على تقديم مستوى مشرف خلال تلك المباراة، الفريق يضم لاعبين مميزين، لكن للأسف تراجع النتائج في الفترة الأخيرة ساهم بفقدان الثقة، الآن أصبحنا أفضل ونتطور بشكل كبير من مباراة لأخرى».

وأشار مدير الكرة، الذي قاد الفريق لتحقيق انتصار على الأهلى بثلاثية نظيفة عام 2007، «لقاءات الأهلى دائما ما تخلق الحافز لدى اللاعبين، لذلك سنلعب على تحقيق نتيجة إيجابية، سنواصل الدفع تدريجيا بالناشئين الواعدين، تلك استراتيجيتنا التي نتمسك بها، مصطفى فارس قدم مباراة مميزة للغاية وأعتبره أحد مكاسب لقاء الداخلية».

كما أبدى محمد فوزى، حارس مرمى الفريق، سعادته عقب الفوز، وقال إن الفوز مهم جدا لعودة الثقة للاعبين بعد فترة صعبة، وخصوصا قبل مباراة الاهلى، مضيفا «الفريق كان يمر بفترة صعبة جدا ولازمنا سوء حظ كبير خلال المباريات الماضية لكن الفوز أمام فريق عنيد أعطانا دفعة قوية قبل المباراة المهمة».