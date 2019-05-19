شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لـ«علي لطفي» لتحديد موقفه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع على لطفى، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لفحص طبى، السبت، قبل انطلاق مران الفريق، لتحديد فرص مشاركته في المران خلال المرحلة المقبلة ومدى تحسن حالته. واشتكى «لطفى» من إصابة في الركبة، أبعدته عن المشاركة الجماعية، وأدى جلسة في «الجيم»، الخميس الماضى، على هامش مران الغائبين عن مباراة إنبى الأخيرة.

فيما يواصل كريم نيدفيد، لاعب الوسط، تنفيذ جلساته العلاجية التي يخضع لها وفقًا للبرنامج الذي حدده الطبيب الألمانى الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.

ويؤدى «نيدفيد» جلساته العلاجية في خطوة أولى على طريق العودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعى عقب الانتهاء بشكل كامل من البرنامج الذي يخضع له.