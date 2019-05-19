شكرا لقرائتكم خبر عن «هلال» دجلة يشعل صراعًا جديدًا بين القطبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعل الصراع بين قطبى الكرة المصرية، الزمالك والأهلى، على التعاقد مع محمد هلال، لاعب وسط فريق وادى دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان هلال تلقى اتصالات من جانب جهاز الكرة بالقلعة الحمراء الفترة الماضية لجس نبضه بشأن ارتداء قميص الأهلى، ودخل الزمالك بقوة في الصفقة فور علمه بمفاوضات الأحمر، وأجرى مسؤول في الزمالك اتصالا مع جهاز الكرة في وادى دجلة، لبحث إمكانية حسم الصفقة قبل الموسم الجديد، ويقدم اللاعب موسما مميزا مع وادى دجلة الموسم الحالى، حيث تطور اللاعب فنيا وبدنيا تحت قيادة اليونانى تاكيس جونياس.

ولم يحسم وادى دجلة حتى الآن هل سيستغنى عن اللاعب أم لا، وإذا تم الاستغناء عنه عقب نهاية الموسم الحالى أين ستكون وجهته المقبلة، ومن المتوقع أن تحسم رغبة اللاعب انتقاله لأحد القطبين.