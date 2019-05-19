ليون يهزم كان ويضمن المشاركة في الأبطال.. وباريس يصعق ديجون بالدوري

حسم ليون مشاركته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، من الدور المؤهل لدور المجموعات، وذلك بفوزه على كان 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الاخيرة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز سانت إتيان على نيس 3 / صفر، وموناكو على أميان 2 / صفر، وستاد ريمس على بوردو 1 / صفر ، ومارسيليا على تولوز 5 / 2، وليل على آنجيه 5 / صفر، وباريس سان جيرمان على ديجون 4 / صفر، ورين على ستراسبورج 2 / صفر، وتعادل جانجون مع نيم أولمبيك 2/2 ومونبيلييه مع نانت 1/1.

وسجل أهداف ليون ممفيس ديباي (هدفين) في الدقيقتين 49 و74 وماكسويل كورني في الدقيقة 54 وموسى ديمبلي في الدقيقة 64.

وأهدر ديمبلي ركلة جزاء في الدقيقة 31.

ورفع ليون رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث ليضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا من الدور المؤهل لدور المجموعات، وتوقف رصيد كان عند 33 نقطة في المركز الثامن عشر، الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للبقاء في دوري الدرجة الأولى.

وفي المباراة الثانية، فشل سانت إتيان في التأهل لدوري أبطال أوروبا، ولكنه ضمن اللعب في دور المجموعات بالدوري الأوروبي بفوزه على نيس بثلاثة أهداف نظيفة سجلها روبير بيريتش في الدقيقتين 25 و65 ورومان هموما في الدقيقة 81

ورفع سانت إتيان رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد نيس عند 53 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثالثة، فاز موناكو على أميان بهدفين نظيفين سجلهما راداميل فالكاو وأليكسندر جولوفين في الدقيقتين 26 و82.

ورفع موناكو رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد أميان عند 35 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز ريمس على بوردو بهدف نظيف سجله سوك هيون جون في الدقيقة الثانية.

ورفع ريمس رصيده إلى 52 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد بوردو عند 38 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الخامسة، فاز مارسيليا على مضيفه تولوز 5 / 2.

وسجل أهداف مارسيليا موجن ساسون في الدقيقة 29 وهيروكي ساكاي في الدقيقة 50 وكلينتون موا نجي في الدقيقة 76 وفلوران توفين (هدفين) في الدقيقتين الأخيرة من المباراة والأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد تولوز عند 38 نقطة في المركز الخامس عشر.

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وفي المباراة السادسة، فاز ليل على آنجيه 5 / صفر.

وسجل أهداف ليل جوناثان ايكوني في الدقيقة الثانية ونيكولاس بيبي (هدفين) الأول في الدقيقة 14 والثاني في الدقيقة 76 من ركلة جزاء وجوناثان بامبا في الدقيقة 69 ولويس أروخو في الدقيقة 89.

ورفع ليل رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد آنجيه عند 45 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة السابعة، باريس سان جيرمان على ديجون 4 / صفر.

وسجل أهداف سان جيرمان أنخيل دي ماريا في الدقيقة الثالثة وادينسون كافاني في الدقيقة الرابعة وكيليان مبابي (هدفين) في الدقيقتين 36 و56.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 91 نقطة في صدارة الترتيب، علما بانه كان توج رسميا باللقب، وتوقف رصيد ديجون عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير ومازال أمامه فرصة لخوض الدور الفاصل للبقاء في دوري الدرجة الأولى.

وفي المباراة الثامنة، فاز رين على ستراسبورج بهدفين نظيفين سجلهما بينجامين بوريجايد وادرين هونو في الدقيقتين 24 والاخيرة من المباراة.

ورفع رين رصيده إلى 49 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد ستراسبورج عند 46 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة التاسعة، تعادل جانجون مع نيم أولمبيك 2/2.

وسجل هدفي جانجون ماركوس تورام وألكسندر مندي في الدقيقتين السادسة و35، فيما سجل هدفي نيم أولمبيك رونو ربيارت ودينس بوانجا في الدقيقتين 53 و56.

ورفع جانجون رصيده إلى 27 نقطة في المركز العشرين الأخير، علما بانه كان هبط رسميا، كما رفع نيم اولمبيك رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة العاشرة، تعادل نانت مع مضيفه مونبيلييه 1/1.

وتقدم نانت بهدف سجله خليفة كوليبالي في الدقيقة 24 وتعادل فلوريان مولات لمونبيلييه في الدقيقة 76.

ورفع نانت رصيده إلى 48 نقطة في المركز الحادي عشر كما رفع مونبيلييه رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس.