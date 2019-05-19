ساسولو يضع حلم روما الأوروبي على حافة الهاوية

سقط روما في فخ التعادل السلبي، أمام مضيفه ساسولو اليوم السبت، في المرحلة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة، من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أودينيزي على سبال (3/2)، وتعادل جنوى مع كالياري (1/1).

وفشل فريقا روما وساسولو في استغلال كافة الفرص، التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع روما رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس، لتتضاءل فرصه في احتلال المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال، لا سيما أن أتالانتا، صاحب المركز الرابع برصيد 65 نقطة، سيواجه يوفنتوس غدا الأحد، في نفس الجولة.

وفي حال فوز أتالانتا على البيانكونيري، سيبتعد روما تماما عن المنافسة على هذا المركز.

وفي المقابل، رفع ساسولو رصيده إلى 43 نقطة، في المركز العاشر.