شكرا لقرائتكم ماذ قال حازم إمام عن مساحة ملعب نهضة بركان؟ ولا يفرق معانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حازم إمام قائد فريق الزمالك أن مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية ليست أول مباراة يخوضها الأبيض فى المغرب خلال النسخة الحالية وشدد إن الفريق نجح فى تحقيق نتائج جيدة فى المباريات التى خاضها فى المغرب.

وأوضح حازم إمام خلال المؤتمر الصحفي للمباراة بالمغرب أن مباراة نهضة بركان صعبة ولاعبو الزمالك قادرون على التركيز للحصول على نقاطها وسيحققون نتيجة طيبة بلقاء الذهاب قبل لقاء العودة الذى سيقام يوم 26 من شهر مايو فى برج العرب.

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ولفت حازم إمام إلى أن إمكانيات لاعبي الزمالك جيدة جدا ومهاراتهم عالية وعن سؤال حول ضيق الملعب قال:"لن يؤثر معنا في شيء حيث سبق أن لعبنا في مثل هذه الملاعب من قبل"، ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية غدا الأحد على الملعب البلدى ببركان.