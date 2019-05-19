شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يبدى قلقة بسبب استكمال الدوري بعد امم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعرب مسئولو الإتحاد السكندرى عن قلقهم من انتظام واستمرار مسابقة الدورى الممتاز عقب بطولة كأس الامم الأفريقية المقرر إقامتها بمصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل .
وصرح وليد صلاح الدين مدير الكرة بالإتحاد السكندرى أن عقود جميع اللاعبين تنتهى بنهاية 30 يونيو المقبل خاصة وان هناك عدد كبير من اللاعبين المعارين من الأندية المنافسة ، ويحق لهم بنهاية شهر يونيو العودة لأنديتهم الأصلية.
وتابع مدير الكرة بالاتحاد أنه على مسئولى اتحاد الكرة وضع النقاط فوق الحروف قبل إيقاف مسابقة الدورى فى الأول من يونيه المقبل ، حتى تعرف جميع الأندية الشروط التى ستكمل عليها البطولة فى ظل الموسم الإستثنائى .
وأشار وليد صلاح الدين إلى أن فريقه سيكمل الموسم بالقائمة الموجودة معه حتى نهاية الموسم ثم يفكر فى الموسم المقبل الذى سيشهد العديد من التغييرات فى اللاعبين.
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