شكرا لقرائتكم جروس يكشف فى المؤتمر الصحفي كيف استفاد من أحداد قبل لقاء نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المدير الفني للزمالك السويسري كريستيان جروس أن مباراة نهضة بركان اليوم ستكون قوية ومهمة متمنيا فوز الابيض وتقديم مباراه جيده تليق بالفريقين، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض يعرف الأجواء جيدا في المغرب وأن الاستعدادات كانت قويه وثقته كبيرة في اللاعبين.

وأوضح جروس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن الزمالك يمتلك مدرب حراس مرمي جيدا ويجهز الحراس على أعلى مستوى، موضحا أن عمر صلاح حارس جيد ولديه عزيمه وتحد وقادر على أن يقدم مباراه جيده ونثق به كثيرا.

وتابع المدير الفنى للزمالك إلى أن مباراة نهضة بركان اليوم سيتم التركيز فيها علي الجانب الذهني والنفسي مؤكداً على أن الفريق سيخوض مباراتين وليست مباراة لحسم اللقب فضلا على الجانب التكتيكي من أجل تحقيق نتيجه إيجابية.

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وأوضح المدير الفني للزمالك أن المباراه الواحده لن تحسم البطولة الكونفيدرالية لأن هناك لقاءين أحدهما ذهاب والآخر اياب وعن تقنية الفار التي سيتم استخدامها في المباراة فقد أكد جروس أنها شيء جيد ومفيد في النهائى القاري.

وختم جروس تصريحاته بأنه استفاد من آراء المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك في فريق نهضة بركان بسبب معرفته به ويواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية غدا الأحد ، على أن تكون مباراة العودة في برج العرب يوم 26 مايو الحالي.