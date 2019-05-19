شكرا لقرائتكم اتحاد القدم ينقل مباراة الخليج والحزم إلى سيهات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على نقل مباراة الخليج والحزم في إياب ملحق الصعود والهبوط يوم الخميس إلى سيهات بدلاً من الدمام وذلك استجابة لطلب النادي الشرقي الذي خاطب الاتحاد للعب المباراة على أرضه.

وكتب حساب الخليج على "تويتر": وصل خطاب من الاتحاد السعودي لكرة القدم يقضي بموجبه الموافقة على طلب إدارة النادي بإعادة نقل مباراة إياب ملحق الصعود والذي سيجمع الخليج بنظيره الحزم من الدمام إلى سيهات وذلك يوم الجمعة.

وطلبت إدارة فوزي الباشا من اتحاد القدم اللعب على ملعبه في سيهات، وذلك أسوة بخوض الحزم مباراة الذهاب على أرضه في الرس، وذلك في وقت سابق من يوم السبت.

ويلتقي الخليج مع الحزم صاحب المركز 13 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في مباراتي ذهاب وإياب لتحديد الصاعد إلى الدوري يوم 20 مايو الجاري في الرس، بينما يقام لقاء الإياب يوم 24 من الشهر ذاته في سيهات..